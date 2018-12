Les maires ont-ils accès à l'identité des "fichés S" de leur commune ? Pas si simple...

Au vu du texte, cela pourrait interférer dans le recrutement et la gestion des agents publics, mais aussi dans le choix des subventionnements d'associations, ou la mise à disposition de locaux par la collectivité. Si toutefois ces personnes, associations et commerces présentent des risques. Il est difficile d'appréhender les conséquences concrètes de cette circulaire sur la vie communale et sur la lutte contre le terrorisme.





La seule information certaine est que la transmission d'informations sur les personnes fichées S, si elle a lieu, ne pourra se faire qu'à l'initiative du préfet. Selon Pascal Touhari, "cela se justifie par la nécessité d'éviter toutes discriminations des personnes éventuellement fichées S et pour empêcher toute possible, et sans doute involontaire, entrave à une enquête en cours."