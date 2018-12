Attentat de Strasbourg : les habitants du centre-ville sous le choc

Les premiers coups de feu retentis, la population de Strasbourg a vécu dans une panique sans pareille. Cette ville très touristique est encore sous le choc ce matin 12 décembre 2018. Suite aux événements de la soirée, certains commerçants ont pris la décision de ne pas travailler. Lors du passage du ministre de l'Intérieur sur les lieux de la fusillade, les traces et les impacts des échanges de tirs étaient encore visible.



