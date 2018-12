Attentat de Strasbourg : le tueur présumé "très connu" de la police et de la justice

L'auteur de l'attentat de Strasbourg a été rapidement identifié. Il s'agit de Chérif C., un jeune homme de 29 ans d'origine maghrébine né à Strasbourg. Il est très connu par les services de police et de justice pour des faits de droit commun, surtout pour des faits de vols et de violences. Le procureur de la République de Paris, Remy Heitz, nous donne plus de précisions sur la personnalité du tireur en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.