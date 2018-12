Attentat de Strasbourg : gardes à vue levées pour les quatre membre de la famille de Cherif Chekatt

Dimanche, un rassemblement citoyen est organisé à Strasbourg en hommage aux victimes de la tuerie, qui a fait quatre morts et douze blessés, à l'appel d'associations et de partis politiques, a-t-on appris samedi de sources concordantes.





"Strasbourg, notre ville d'origine ou d'adoption, ville de cœur, ville ouverte, capitale des droits humains, symbole de paix et d'amitié a été touchée en plein coeur par le fanatisme et l'obscurantisme", écrivent dans un communiqué commun les nombreuses associations appelant au rassemblement à partir de 10H30 place Kléber. "Le temps est au deuil, au recueillement et à la solidarité", est-il ajouté dans le communiqué.