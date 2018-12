Attentat de Strasbourg : l'inquiétude des Strasbourgeois

Au lendemain de l'attentat de Strasbourg, le préfet de police a communiqué des informations qui témoignent de l'ampleur de l'inquiétude des habitants de la ville. Plus de 1 300 personnes ont appelé la cellule d'information pour se renseigner et 100 autres ont dû être traitées par des psychologues. Le marché de Noël va rester fermé. Les forces de l'ordre déployées pour quadriller le secteur demeureront sur les lieux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.