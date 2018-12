Attentat de Strasbourg : la capitale de Noël choquée par les évènements

Les Strasbourgeois n'arrivent toujours pas à croire qu'un attentat se soit éroulé dans leur quartier. Certains affirment que rien ne sera plus comme avant, d'autres disent que la ville était une cible de choix. Toutefois, la plupart refusent de capituler face au terrorisme.



