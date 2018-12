Attentat de Strasbourg : la ville se recueille

La ville de Strasbourg est encore sous le choc de l'attentat terroriste perpétré sur son marché de Noël. Les habitants ont entamé ce 13 décembre leur deuxième soirée de recueillement à la place Kléber. Certains ont déposé des mots de soutien et d'autres ont allumé des bougies en hommage aux victimes. Une veillée œcuménique a été organisée aussi ce jeudi dans la cathédrale de la ville.



