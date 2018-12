Attentat de Strasbourg : Cherif Chekatt sera inhumé dans la capitale alsacienne

L'attentat des Strasboug a fait 16 blessés, dont cinq sont morts. Une des personnes décédées, Kamal Naghchband, a été inhumée au cimetière musulman de Strasbourg Meinau. "Bien évidemment il n'est pas question que Cherif Chekatt soit enterré à ses côtés," précise une source proche du dossier. On ignorait d'ailleurs également si Cherif Chekatt, serait, ou non, inhumé au cimetière musulman.





La mairie indique que les obsèques devraient avoir lieu "dès que possible" et qu''elles se feront "dans la plus grande discrétion possible" et très probablement "dans une tombe anonyme".