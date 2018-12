Attentat de Strasbourg : le présumé tireur toujours en fuite

L'auteur présumé de l'attentat de Strasbourg est toujours en cavale. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a précisé que le suspect pourrait avoir quitté l'Hexagone. Dans les minutes qui ont suivi l'attaque, des militaires de l'opération Sentinelle avaient tenté de mettre le présumé terroriste hors d'état de nuire. Depuis, plusieurs centaines de policiers et de gendarmes ainsi que des membres du GIGN ont été mobilisés pour le retrouver.



