Attentat de Strasbourg : les habitants confinés pendant des heures

Immédiatement après l'annonce de l'attaque du mardi soir, le maire de Strasbourg a demandé à ce que tous les habitants soient mis à l'abri. Le centre-ville a été entièrement bouclé jusqu'à presque trois heures du matin. Plusieurs milliers de personnes sont restées confinées pendant cinq heures dans des restaurants, des gymnases, et même au Parlement européen.



