Attentat de Strasbourg : les habitants multiplient les hommages

Strasbourg est plongé dans le noir ce mercredi soir, suite à l'attentat meurtrier de la veille. Toutes les lumières ont été éteintes dans la ville, y compris celle du sapin de Noël. Les habitants se sont rassemblés pour rendre hommage aux victimes et pour soutenir les familles endeuillées. Le marché strasbourgeois restera également fermé pour la journée du jeudi 13 décembre 2018.



