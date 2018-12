Attentat de Strasbourg : les unités spéciales de la police à la recherche d'indices

L'auteur de l'attaque de Strasbourg habitait dans le quartier de Koenigshoffen. Dans la soirée du 11 décembre 2018, les unités spéciales de la police et des pompiers ont perquisitionné l'immeuble où il résidait. Sa famille était perçue comme des gens simples. Mais le suspect, lui, aurait eu des problèmes de bagarres, d'alcool et de drogues.



