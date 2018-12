Maillot spécial, minutes de silence ou d'applaudissements... Le monde du sport rend hommage aux victimes de Strasbourg

Le président du club de football du RC Strasbourg, Marc Keller, a quant à lui annoncé au Parisien mercredi que son équipe évoluera samedi face à Reims, vêtue d'un maillot spécial.





"Le club se sent meurtri face à ce drame. On jouera à Reims avec un maillot en hommage aux victimes de cette catastrophe. Même si c’est un geste infime, on se devait de participer à la douleur de notre ville, aux côtés de tous les habitants, choqués", a déclaré le dirigeant alsacien, avant de confirmer jeudi à l’Hôtel de ville cette initiative, à savoir un maillot "sans sponsor".