Chasse à l'homme après l'attentat de Strasbourg : plus de 600 policiers et gendarmes mobilisés

Des moyens exceptionnels ont été déployés pour la traque de l'auteur de l'attaque à Strasbourg. Plus précisément, 620 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés, dont 400 policiers et 220 gendarmes. Des contrôles sont effectués à la sortie de l'agglomération strasbourgeoise. Une enquête se déroule également en Allemagne car le suspect aurait pu s'y rendre.



