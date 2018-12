Attentat de Strasbourg : pourquoi a-t-on annoncé plusieurs bilans contradictoires ?

Une heure plus tard, la préfecture du Bas-Rhin prend le relais de la communication aux rédactions. Elle reprend l'annonce du ministre de l'Intérieur et donne un bilan de trois morts et onze blessés. A dix heures du matin ce mercredi 12 décembre, elle poursuit ses annonces, en revoyant, pour la seconde fois en quelques heures, le coût humain à la baisse, qui se fixe alors à deux morts et quatorze blessés.





A nouveau, la préfecture du Bas-Rhin revient sur sa communication. Vers onze heures du matin, elle demande aux rédactions de ne pas tenir compte de son dernier communiqué. Il faut, dit-elle, s'en tenir aux déclarations du secrétaire d'Etat du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, faites le matin même sur France Inter, à 8 heures.