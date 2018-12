Attentat de Strasbourg : pourquoi le portrait du tireur n'est-il pas diffusé ?

Reprenons les faits. Mardi 11 décembre, vers 20 heures, un homme a ouvert le feu non loin du célèbre marché de Noël de Strasbourg, place Kleber. Lors de la fusillade, le suspect a fait trois morts et de nombreux blessés. Touché par des tirs de militaires de la force Sentinelle, le tireur a malgré tout pu prendre la fuite. Une chasse à l'homme pour le retrouver a alors été lancée. Elle est toujours en cours.





Le suspect se nomme Cherif C., âgé de 29 ans et originaire d'un quartier sensible de la capitale alsacienne. Connu pour divers faits de droit commun, incarcéré plusieurs fois, il est fiché S pour radicalisation par la DGSI. Ces informations, transmises par diverses sources journalistiques et confirmées par les autorités, constituent les seuls éléments descriptifs du tireur, diffusés dans les médias. Mais pas de portrait, ni même son nom complet. Pourquoi, dès lors qu'une course contre la montre pour le retrouver est lancée, ne pas y associer la population afin de faciliter la tâche des forces de l'ordre ?