Attentat de Strasbourg : que sait-on des victimes ?

Le bilan de l'attentat de Strasbourg fait état de trois morts et treize blessés, dont huit gravement atteints. Ils sont pris en charge dans deux grands hôpitaux de la ville, à l'instar du CHU qui a déclenché le plan blanc dans la soirée du 11 décembre 2018. Des touristes, un garagiste, un journaliste figurent parmi les victimes.



