Attentat de Strasbourg : qui sont les complices de Cherif Chekatt ?

Auteur de l'attentat au marché de Noël de Strasbourg le 11 décembre 2018, Cherif Chekatt est activement recherché. Le terroriste n'est pas un membre du grand banditisme et n'a pas à première vue un réseau illimité. Dans le monde des voyous, la cavale risque de coûter cher. Cependant, une planque ainsi que quelques amis discrets et loyaux suffisent à Cherif Chekatt pour semer la police. Et puisqu'il est blessé par balles, seul un médecin véreux et complice pourrait l'aider.



