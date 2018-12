Attentat de Strasbourg : "S’il avait parlé de ce projet-là, je l’aurais dénoncé à police", affirme le père de Cherif Chekatt

"Je n’étais pas sûr que c’était mon fils (qui avait commis l'attentat). J’avais des doutes. Alors je suis allé au commissariat de police (mardi) pour me rendre et dire aux policiers : ‘Si jamais vous avez localisé Cherif, vous me le dites, j’irai vers lui et j’essaierai de le raisonner pour qu’il se rende.’ Je serais allé vers lui et je lui aurais dit : ‘Cherif, ne tire pas, je suis ton père.’ Je l’aurais persuadé de se rendre", a-t-il affirmé. Avant de se faire plus économe en mots quand les questions se sont enchaînées.