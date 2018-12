Attentat de Strasbourg : treize personnes blessées et hospitalisées

L'attentat de la nuit du 11 décembre 2018, à Strasbourg, a fait treize blessés. Ces victimes sont toujours soignées à l'hôpital de la ville. Deux d'entre elles ont des pronostics vitaux incertains et sont toujours en service de réanimation. La plupart de ces personnes sont hospitalisées pour des blessures par balle ou par arme blanche. La liste exacte des blessés n'a pas encore été divulguée par les autorités.



