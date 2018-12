Attentat de Strasbourg : un braqueur devenu terroriste

Le profil de Cherif Chekatt se précise de plus en plus. Il s'agit d'un braqueur multirécidiviste qui avait été incarcéré dans l'Hexagone, en Suisse puis en Allemagne. Celui-ci était aussi surveillé depuis deux ans par les services de renseignements de notre pays. Les enquêteurs ont pu retracer son parcours judiciaire très chargé.



