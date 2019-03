Attentat de Trèbes : la vie un an après

Cela fait presque un an que Trèbes a subi une attaque terroriste. Parmi les victimes, le colonel Arnaud Beltrame, le gendarme qui s'est sacrifié pour sauver la vie d'une otage. Il a été élevé au rang de héros national. En leur mémoire, la ville va rebaptiser place de la République sa place de l'Hôtel de ville. Une stèle commémorative va être également dévoilée le 22 mars 2019.



