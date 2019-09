Attentat déjoué de Notre-Dame : la douleur des parents d'Inès Madani

PROCÈS - Au troisième jour du procès de quatre jeunes femmes, soupçonnées d'avoir planifié un attentat près de Notre-Dame en septembre 2016, les parents de l'une des accusées ont raconté leur impuissance face à la dérive de leur fille.

"Il n'y a pas d'explication rationnelle" résume Patrick Madani, le père d'Inès Madani, accusée dans le procès de l'attentat manqué près de Notre-Dame en 2016. Au troisième jour du procès, les parents et les sœurs d'Inès Madani ont raconté mercredi 25 septembre à la cour d'assises spéciale de Paris leur impuissance quand celle-ci a "sombré" dans la radicalisation, au point d'avoir tenté de faire exploser la voiture familiale près de Notre-Dame. Inès Madani avait déposé une rose sur le lit de ses parents et caché "un testament" dans leur chambre où elle leur disait qu'elle "les retrouverait au paradis" et les quittait pour mourir "en martyre".

Dans la nuit du 3 au 4 septembre 2016, avec sa co-accusée Ornella Gilligmann, cette jeune femme de 19 ans avait garé la Peugeot 607 de son père remplie de bonbonnes de gaz au milieu d'une rue devant des restaurants, où se trouvaient encore des dizaines de personnes. Elles avaient tenté de l'incendier. Seul un mauvais choix de carburant a permis d'éviter une explosion meurtrière.