VIDÉO - Fanny, rescapée du Bataclan : "Je m'en voulais d'être vivante"

La voix est douce, posée. Mais les souvenirs, eux, sont encore vivaces. Cinq ans après avoir survécu à l'attentat au Bataclan, le 13 novembre 2015, Fanny a accepté de revenir sur cette fameuse soirée, où elle s'était rendue avec son "amoureux" et quelques amis pour célébrer son anniversaire de mariage. Elle, retranchée dans des toilettes avec quatre autres personnes, en sortira indemne. Son mari, qui se trouvait dans la fosse, grièvement blessé (voir notre interview dans la vidéo ci-dessus).

Cachée dans les toilettes, elle ne voit rien. Mais entend tout. "On imagine", nous confie-t-elle. "C'est immensément long en fait, c'est indescriptible. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais (...) J'avais assez peu d'espoir de m'en sortir." Puis, après de nombreux coups de feu, le silence. Et enfin la délivrance, avec l'arrivée de la BRI : "Quand on les voit entrer, je ne peux pas dire autre chose que 'merci'."