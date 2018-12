Attentat du marché de Noël : la victime thaïlandaise n'avait pas prévu de visiter Strasbourg

Toujours selon la presse thaïlandaise, l'épouse de la victime, blessée dans l'attaque, a été reçue par le consul de Thaïlande en France, qui lui a apporté son soutien et l'assistance de ses services. Une autopsie du corps d'Anupong S. pourrait être demandée pour les besoins de l'enquête, avant que le corps ne soit rapatrié en Thaïlande.





Dès mardi soir, via une publication sur Facebook, l’ambassade de Thaïlande en France a appelé les Thaïlandais présents sur le territoire français à la plus grande prudence et avait condamné cette attaque.