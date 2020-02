Attentats en Allemagne : Macron "aux côtés" de Merkel, qui dénonce le "poison" du racisme

"Le racisme est un poison, la haine est un poison. Et ce poison existe dans notre société'", a dénoncé Angela Merkel, évoquant "les actes de la NSU jusqu'au meurtre de Walter Lübcke et aux assassinats de Halle". Des propos qui font resurgir de douloureux souvenirs d'attaques mortelles commises par l'extrême droite des dernières années. Ils évoquent respectivement la série de meurtres et d'attentats d'un trio néonazi entre 2000 et 2011, le meurtre en juin dernier d'un élu pro-migrants appartenant au parti conservateur au pouvoir, puis l'attaque ayant visé une synagogue qui a fait deux morts en octobre dernier.

"Nous nous opposons avec force et détermination à tous ceux qui tentent de diviser l'Allemagne", a-t-elle ajouté. Un combat pour lequel elle peut compter sur son homologue français. Sur Twitter, Emmanuel Macron s'est dit à ses côtés dans sa lutte pour "nos valeurs et la protection de nos démocraties". Le chef de l'Etat a également tenu à exprimer son "immense tristesse" avant d'apporter son "plein soutien" au pays qui doit faire face à cette "attaque tragique".