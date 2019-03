Attentat en Nouvelle-Zélande : au moins 49 victimes dans deux mosquées

Ce vendredi 15 mars, les mosquées d'Al-Noor et de Linwood dans la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande ont été les théâtres d'une fusillade meurtrière. Il y aurait au moins 49 morts et des dizaines de blessés. Le tueur, Brenton Tarrant, un Australien de 28 ans, est dépeint comme un terroriste extrémiste de droite. Dans un manifeste, il a mentionné un voyage en France qu'il décrit comme déterminant pour son projet meurtrier.



