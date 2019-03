Attentat islamophobe de Christchurch : les musulmans sont les principales victimes du terrorisme

Mais ces pays anglo-saxons ne sont évidemment pas les seuls lieux où des terroristes visent les musulmans. Bien au contraire. Comme le notait Jean-Yves Le Drian en novembre 2017, "ce sont souvent les musulmans qui sont les premières victimes du terrorisme qui se réclame du fondamentalisme islamiste". En visite à Pékin, le ministre français des Affaires étrangères réagissait alors au carnage qui avait eu lieu dans une mosquée en Égypte, où un djihadiste de Daech avait tué 311 fidèles en pleine prière. Cette année-là, cette tragédie avait été la deuxième attaque terroriste la plus mortelle selon le rapport annuel du consortium national pour l’étude du terrorisme de l’Université du Maryland (Start) et de l’Institut pour l'économie et la paix.





Ce rapport, basé sur les données de 2017, va d’ailleurs dans le sens des propos de Jean-Yves Le Drian. Il montre que les actes terroristes sont en majorité perpétrés en Orient, et plus particulièrement dans des pays musulmans. Les cinq attaques les plus meurtrières ont eu lieu dans un pays à majorité musulmane : la Somalie, l'Égypte, l'Irak et la Libye. Deux d’entre elles visaient expressément des minorités musulmanes.