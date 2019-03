Attentat islamophobe de Christchurch : Brenton Tarrant avait tout mis en scène sur les réseaux sociaux

Cette funeste mise en scène millimétrée fait donc partie intégrante de l'attaque qu'a menée le succès présumé ce vendredi. Et la réussite de son pari est la preuve, s'il en fallait encore une, que dans les bas-fonds les plus glauques du net, des internautes discutent ouvertement de meurtres et d’islamophobie. Une salle de conversation ouverte à tous, qui s'invite sur les réseaux sociaux les plus traditionnels et les plus populaires, exposant aux yeux de tous une glorification des plus abjectes.