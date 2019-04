Association de malfaiteurs à visée terroriste : Inès Madani condamnée à huit ans de prison

Un visage d'adolescente, une voix calme et posée. Inès Madani semble encore une enfant. Six mois avant d'être jugée pour l'attentat raté de Notre-Dame en 2016, la jeune femme aujourd'hui âgée de 22 ans a été condamnée vendredi 12 avril pour des faits pourtant très graves : huit ans de prison avec une période de sûreté des deux tiers pour des faits plus anciens, qui avaient révélé son rôle de mentor auprès d'aspirants djihadistes.





Les cheveux attachés en chignon, la jeune femme de 22 ans a accueilli ce jugement avec le sourire, après un procès de trois jours qui lui a permis d'expliquer ses agissements. Elle encourrait dix ans de prison. "Le tribunal vous a écoutée avec attention. Cette attention et cette reconnaissance, vous l'aviez recherchée", a déclaré la présidente Isabelle Prévost-Desprez.





Dans ce dossier, il lui était notamment reproché d'avoir animé un groupe franco-belge sur la messagerie cryptée Telegram dans lequel elle a incité des hommes comme des femmes à partir pour la Syrie et à commettre des attentats en France, entre mars 2015 et juin 2016.