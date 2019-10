Attentat raté de Notre-Dame de Paris : la détermination glaçante d’Inès Madani

PROCÈS - Suite du procès des protagonistes de l’attentat raté aux abords de Notre-Dame de Paris en septembre 2016 devant la cour d’assises spéciale. Mardi, c’est la personnalité de l’une des accusées, Inès Madani, qui a été abordée en détails. Et sa détermination a marqué les esprits.

"On attendait des nouvelles de Rachid Kassim, le propagandiste de EI (Etat Islamique), qui avait déjà inspiré l'assassinat d'un policier et de sa femme à Magnanville en juin 2016, puis, le mois suivant, celui du Père Hamel dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, en Normandie, s’est contenté d’indiquer Inès Madani devant la cour d’assises spéciale mardi. On ne savait pas ce qu'on allait faire." Une chose est sûre, la jeune femme demeurait déterminée puisqu’elle disposait dans un appartement de l’Essonne du matériel pour confectionner des cocktails molotov et portait sur elle une prestation d'allégeance au groupe Etat islamique (EI) qui disait notamment : "Je vous attaque dans vos terres afin de marquer les esprits et de vous terroriser".