Attentat raté de Notre-Dame : 25 et 30 ans de prison pour les principales accusées

JUSTICE - Jugées pour avoir voulu faire exploser une voiture pleine de bonbonnes de gaz près de Notre-Dame, les quatre accusées ont été condamnées à de lourdes peines de prison lundi 14 octobre. L’avocat d'Inès Madani dénonce un verdict "excessivement sévère".

Le verdict est tombé lundi 14 octobre, quasiment aligné sur les réquisitions du parquet, sans mention cependant de période de sûreté. Après plus de dix heures de délibéré, quatre femmes devenues le "visage du djihad au féminin", selon l’expression des avocats généraux, ont été condamnées aux assises de Paris à des peines allant jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle. Parmi elles, Ornella Gilligmann et Inès Madani, qui avaient tenté de faire exploser une voiture près de Notre-Dame en septembre 2016. La cour d'assises spéciale était composée uniquement de magistrats professionnels et non de jurés.

Ornella Gilligmann, une mère de trois enfants condamnée à 25 ans de réclusion, est tombée en larmes dans le box à l'énoncé du verdict. Inès Madani, 22 ans, est quant à elle restée assez impassible quand sa peine a été prononcée: 30 ans de réclusion.

"Elle est sonnée", a réagi auprès des journalistes son avocat, Laurent Pasquet-Marinacce. "C'est une peine excessivement sévère", a-t-il dénoncé. "C'est une décision qui est là pour faire un exemple, qui est déconnectée de la personnalité de cette jeune femme et de la gravité des faits, il n'y a pas eu de mort, pas de blessé". La question d'un appel se pose "évidemment", pour cet avocat.