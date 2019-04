Attentats au Sri Lanka : les autorités étaient-elles au courant de l'imminence des attaques ?

"Nous avions été informés de ces incidents, quatorze jours avant." C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement srilankais Rajitha Senaratne , lors d'une conférence de presse donnée ce lundi à Colombo. Au lendemain des huit attaques terroristes commises contre la communauté chrétienne du pays, la responsabilité du gouvernement est mise en cause.





Le porte-parole a désigné le groupe radical islamiste National Thowheeth Jama'ath à l'origine des attentats qui ont causé la mort de plus de 300 personnes et a mentionné une note de service qui aurait circulé en amont au sein des autorités : "Le 9 avril, le chef des services de renseignements nationaux a écrit une lettre dans laquelle étaient inscrits de nombreux noms des membres de l'organisation terroriste". En effet, comme l'affirme le New York Times, le chef de la police nationale Pujuth Jayasundara avait alerté il y a dix jours, sur la base d'informations de renseignements étrangers, sur le fait que le National Thowheeth Jama'ath projetait d'attaquer des églises du pays et l'ambassade d'Inde à Colombo.