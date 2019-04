Attentats de 2015 : l'association Life for Paris "consternée" par la "transformation en mème d'une vidéo de Jawad Bendaoud"

La séquence de quelques secondes a été tournée par un caméraman de France 2 et fait rire la twittosphere... mais pas les victimes ni leurs proches. Dans un communiqué publié ce mardi, l'association Life for Paris qui regroupe des association de victimes et de familles de victimes des attentats du 13 novembre 2015, réagit vivement à cette vidéo.





"La transformation en mème internet d’une vidéo de Jawad Bendaoud consterne profondément les victimes des attentats du 13 novembre. Elle montre que, par un retournement inouï de nos valeurs, notre société préfère stariser un criminel et un délinquant multirécidiviste qu’éviter de heurter les victimes des pires attentats de notre histoire", écrit-elle.





Elle ajoute : "Lors du procès dont est tirée cette vidéo, Jawad Bendaoud a insulté les parties civiles et a même été jugé coupable d’avoir menacé de mort l’une d’entre elles. Il vient d’être déclaré coupable de recel de malfaiteurs terroristes, en l’occurrence d’avoir fourni un logement au principal responsable des attentats de Paris et son complice, Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh. Ces deux terroristes responsables de la mort de 130 personnes et de 450 blessés projetaient d’autres attentats dans la planque fournie par Jawad Bendaoud. La cour d’appel de Paris a jugé que ce dernier savait bien qu’il hébergeait des terroristes. Ces faits et ce personnage ne font pas rire Life for Paris. Ils ne devraient faire rire personne".