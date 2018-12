Attentats de janvier 2015 : le parquet de Paris requiert un procès aux assises pour 14 personnes

Le parquet de Paris a requis la mise en accusation de 14 personnes devant la Cour d’assises spécialement composée :

- Ali Polat, des chefs d'"association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre des crimes d’atteintes aux personnes", et de "complicité des crimes et délits en relation avec une entreprise terroriste individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur" (concernant les crimes et délits à commis par les frères Kouachi et par Amédy Coulibaly).

- Mohamed Belhoucine, des chefs d'"association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des actes de terrorisme de crimes d’atteintes aux personnes" et de complicité des crimes et délits en relation avec une entreprise terroriste individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur (concernant les crimes et délits commis par Amédy Coulibaly).

- Hayat Boumeddiene, des chefs d'"association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre des crimes d’atteintes aux personnes" et de "financement du terrorisme",

- Nezar Pastor Alwatik, des chefs d"association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre des crimes d’atteintes aux personnes", "acquisition, détention, cession d’armes de catégories A et B en bande organisée, en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur", "port ou transport d'armes, éléments d'armes et munitions de catégories A ou B en relation avec une entreprise individuelle".

- Mohamed Fares, des chefs d'"association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre des crimes d’atteintes aux personnes", "acquisition, détention, cession d’armes de catégories A et B, en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur", "port ou transport d'armes, éléments d'armes et munitions de catégories A ou B en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur".

- Mehdi Belhoucine, Willy Prevost, Amar Ramdani, Saïd Makhlouf, Metin Karasular, Michel Catino, Abdelaziz Abbad, Miguel Martinez, du chef d'"association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre des crimes d’atteintes aux personnes".

- Christophe Raumel, du chef d'"association de malfaiteurs".





Le parquet a également requis notamment le maintien des effets des mandats d’arrêt décernés à l’encontre d’Hayat Boumedienne, Mehdi Belhoucine et Mohamed Belhoucine. Les frères, qui avaient quitté la France pour la Syrie en compagnie de la compagne d'Amédy Coulibaly quelques jours avant les attentats de janvier 2015, sont présumés morts. Hayat Boumedienne serait elle aussi en zone irako-syrienne.