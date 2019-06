Attentats de Trèbes et Carcassonne : cinq personnes en garde à vue

Un an et trois mois après les attentats de Trèbes et de Carcassonne, le 23 mars 2018, l'enquête suit toujours son cours. Cinq individus, âgés de 19 à 29 ans et résidant dans le département de l'Aude ont été interpellés et placés en garde à vue, mardi 25 juin, sur commission rogatoire du juge d'instruction. Une source proche du dossier a indiqué à LCI que ces individus étaient entendus car susceptibles d'être impliqués dans le volet "armes" de l'enquête.





Le 23 mars 2018, le terroriste Radouane Lakdim, 25 ans, après avoir tué et blessé deux automobilistes à Carcassonne, avait volé leur voiture pour s'introduire dans un supermarché de Trèbes, à quelques kilomètres de là. Sur place, il avait pris en otages les clients et les employés du magasin. Il avait alors tiré et tué un employé du magasin, âgé de 50 ans, ainsi qu'un client, âgé de 65 ans, avant de prendre en otage une cliente.