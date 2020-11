Attentats du 13-Novembre, cinq ans après : "Ce qui s'est passé est un poids dont on ne se débarrasse pas facilement"

Vendredi 13 novembre 2015, 21h20. Une détonation retentit près du Stade de France. Deux autres suivent. Au même moment, des terrasses parisiennes sont mitraillées et le Bataclan devient le théâtre d'une tuerie. Fan du groupe Eagles of Death Medal, Alex Jofre était pris au piège dans la salle de concert.

"Ce qui s'est passé au Bataclan est un poids dont on ne se débarrasse pas facilement", raconte-t-il à LCI. "On se pense solide mais on a rapidement besoin de se reconstruire psychologiquement. Je me souviens encore de la nuit des attentats, lorsque ma femme et mon ami sont venus me chercher à la mairie du 11e arrondissement aux alentours de 5h du matin et qu'il m'est impossible de dormir." Le lendemain, samedi 14 novembre 2015, Alex s’écroule : "J’étais défait, seul avec ce que j’avais vécu."

Sa compagne tente de joindre des psychologues à plusieurs reprises. Par chance, l'un d'eux décroche et, face à la situation, reçoit Alex en urgence : "C’est ce qui m’a sauvé", confesse-t-il. "Dire que je n’ai pas fait de cauchemar pendant toute la période ayant suivi les attentats serait mentir, mais voir un psy a été la clef du déblocage et a participé à au moins 75% de ma reconstruction. Douze heures après les événements, je lui ai tout déballé. Cette écoute a été libératrice pour moi. Mais si j’ai bien conscience que chacun ne réagit pas de la même façon face à des événements pareils."

Argentin d’origine, Alex, qui venait tout juste de s’installer en France en 2014, affronte la réalité de l’administration française, une multitude de dossiers à remplir, de courriers à renvoyer, de paperasse impossible. Commercial dans une grande entreprise, il est arrêté - "plus pour ces questions administratives", précise-t-il - puis reprend sa vie professionnelle huit jours après : "Je ne voulais pas laisser la terreur me submerger."

Ne pas se rendre à un concert aurait été un problème pour Alex qui a fait son éducation musicale au grunge de Nirvana, en écoutant les albums de Soundgarden et de Alice in Chains. Alors, la trouille au ventre, il se résout à se rendre à un premier concert, celui du chanteur Rover, en janvier 2016, comme un exorcisme. "La première minute a été compliquée", avoue-t-il. "Puis la première chanson m’a transporté, la musique était plus forte que tout, je suis sorti de la salle avec le sourire, j’avais gagné une première bataille."

Parmi les questions que se pose ce passionné du rock et de concert, habitué à assister à un ou deux concerts par semaine et six à huit concerts par mois : sera-t-il possible, un jour, de retourner dans une salle de concert, à un spectacle dans un espace fermé ?

Pour lui, ce concert a été comme l’aube se levant sur les décombres de la nuit : "J’avais demandé mon jour de repos pour m'y rendre, j’étais surexcité toute la journée, heureux aussi de retrouver les gens de l’association. Dans la salle, il n’y avait que des visages que je connaissais." Et de revoir le groupe s’est révélé essentiel dans son cheminement psychologique : "Le soir de l’attentat, une fois sorti du Bataclan, je me suis retrouvé dans une cour située non loin de la rue Oberkampf où se trouvaient les musiciens du groupe, c’était étrange comme sensation. Les revoir m'a fait du bien."

Le psychologue suivra Alex en thérapie jusqu’en 2017, à raison d’une fois par semaine. "On parlait du quotidien, de ce qui allait et de ce qui n’allait pas dans la semaine", se remémore-t-il. Jusqu’au jour où, très entouré de sa famille et sa femme, ses socles, il n’en a plus ressenti le besoin. "Je me sens bien aujourd'hui même si, demain, je ne sais pas ce qui va se passer et que des séquelles peuvent toujours se révéler plus tard", avance-t-il, prudent.

Alex fait référence à son ami espagnol avec qui il était allé au concert des Eagles en 2015 pour enchainer, pendant quatre jours au Bataclan, avec les concerts de Deftones : "Nous nous sommes perdus pendant l’attaque et retrouvés à la sortie. Une semaine après, cet ami est reparti en Espagne et a pu s’abstraire du climat anxiogène à Paris. Sur le moment, ça allait, puis il a été assailli par le stress post-traumatique, ce qui l’a incité à voir un psychologue. Preuve que ce souvenir du Bataclan peut ressurgir à tout moment, même quand on ne s'y attend pas."