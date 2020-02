Attentats en Allemagne : "La mémoire antinazie ne les touche plus"

Alors, comment expliquer la résurgence du terrorisme d'extrême droite 75 ans après la fin du nazisme? Nous avons posé la questions à Nicolas Lebourg. Chercheur en sciences humaines et sociales, il consacre son travail aux violences et aux radicalités militantes, et a publié l'an dernier "Les Nazis ont-ils survécu ?".

En 2014, le mouvement social islamophobe PEGIDA [les Européens patriotes contre l'islamisation de l'Occident, ndlr] s'est quant à lui lancé sans s'appuyer sur une assise ouvrière. L'occasion pour des membres des classes moyennes de pouvoir réaffirmer leur hostilité à la société multi-ethnique. Enfin, en ce qui concerne l'AFD [Alternative pour l'Allemagne, ndlr], créé un an plus tôt, son succès vient du fait qu'elle représente à l'origine l'aile droite, eurocritique, de la droite allemande, qui avait pris son autonomie. Même si elle s'est beaucoup radicalisée, elle est donc initialement une version bourgeoise de l'extrême droite, qui ne saurait évoquer des risques pour l'ordre institutionnel que peut procurer un mouvement néonazi.

Nicolas Lebourg : Il y a diverses vagues. Dès l'après-guerre, des associations d'anciens de la Waffen-SS [la branche militaire de la SS, ndlr] font un travail de lobbying pour se voir accorder des droits sociaux. Il y aura ensuite, à partir de 1964, l'émergence d'un parti néonazi, le Parti national-démocrate d'Allemagne (NPD), dont l'Etat à diverses fois envisagé l'interdiction, et qui est toujours actif, bien qu'en perte de vitesse. Il perd d'ailleurs son eurodéputé aux dernières élections de 2019. De l'autre côté, les succès des Republikaner dans les années 80 laissent penser un temps que le national-populisme - présent en France avec le Front national - pourrait marcher. Mais le parti n'a pas supporté la réunification allemande. Après celle-ci, on observe une prolétarisation de l’extrême droite [le passage à une économie libérale déstabilise économiquement les régions de l'ancienne RDA]. On se remet alors à parler des skinheads du NPD. Sauf que cette désormais, ils sont dans les terres de l'Est.

L'état d'esprit de ces militants radicaux, c'est se dire que la globalisation est devenue une Orientalisation de l'Europe. Que l'immigration est un djihad. Que ces lieux sont des bases avancées d'une colonisation arabo-musulmane du continent... D'ailleurs, en France aussi, nous avons des violences contre des restaurants kebabs après les attentats de 2015. Le nazisme rêvait de construire un homme nouveau dans un empire intercontinental et totalitaire : ces gens là pensent libérer le bout de leur rue d'un envahisseur. Dès lors, la mémoire antinazie ne les touche plus.

Nicolas Lebourg : La mémoire des crimes du nazisme a été pensée comme le meilleur remède contre la violence d'extrême droite. Mais, aujourd'hui, les raisons idéologiques de la violence ne peuvent plus être être annulées par cette mémoire. C'est ce que nous constatons avec les récentes attaques en Allemagne : les fusillades contre ces bars à chicha font suite à des meurtres dans des kebabs. Ainsi, nous avons à faire à des individus qui partent de leur quotidien - le bar, le restaurant à côté de chez eux - et l'interprètent politiquement.

LCI : Comment expliquer que le lourd passé de l'Allemagne ne suffise plus comme argument pour empêcher ces partis politiques de proliférer et pour stopper ces agissements violents ?

LCI : Les partis d'extrême droite gagnent du terrain dans le pays. Pourtant les attaques terroristes xénophobes, continuent. Les urnes ne suffisent-elles plus ?

Nicolas Lebourg : C'est ce qu'on appelle le néo-populisme : les partis disent qu'ils veulent un cadre institutionnel constant, qu'ils ne veulent pas changer la constitution, et qu'ils sont là pour préserver les libertés, y compris celles des juifs, des femmes, des homosexuels, etc. contre le nouveau totalitarisme et le nouveau fascisme que serait l'islamisme. Ça a été vu partout comme une phase de normalisation démocratique de l'extrême droite. Les plus mauvais commentateurs allant jusqu'à confondre ces propos avec une sortie de l'extrême droite. Mais depuis, il y a eu 2015. Année à la fois de la crise des réfugiés et des attentats en France. Dès lors, nous avons observé une radicalisation de ce néo-populisme. Partout les militants se disent que même en prenant le pouvoir légalement pour inverser cette colonisation, il n'y a plus que la violence qui marchera. C'est un trait que l'on retrouve chez les activistes de nombreux pays, y compris chez ceux qui ont été arrêtés en France.

Concernant cet activisme violent, et ces cibles, il faut tout d'abord comprendre qu'il y a des phases dans la violence politique. En France, par exemple, ce n'est qu'à partir de 1982 que les minorités visibles deviennent les premières cibles des violences d'extrême droite. Avant, c'étaient les Juifs et les communistes. Ce qui qu'il s'est passé, c'est une une mutation des extrêmes droites européennes en réaction aux attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. C'est pourquoi, depuis 2015, les divers services de renseignement européens - dont Europol - montrent que les cibles sont partout les mêmes. Il s'agit des immigrés et des militants de gauche, perçus comme étant les fourriers de l'immigration. L'Allemagne ne déroge pas à la règle, au contraire. Les services de sécurité estiment qu'il y a 12.000 radicaux de droite susceptibles de violences dans le pays, contre seulement un millier en France.