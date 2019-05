Bénin : les deux Français enlevés libérés, deux militaires morts lors de l'opération

Ce vendredi, l'Elysée a annoncé leur libération. Elle a été rendue possible grâce à une opération au Burkina Faso, conduite par les forces françaises dans la nuit de jeudi à vendredi, au nord du Burkina Faso. Au cours de cette intervention, deux commandos marines ont été tués, le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello. Florence Parly, la ministre des Armées, a salué la mémoire des soldats et, dans un communiqué, a rappelé que "les terroristes qui s'attaquent à la France et aux Français doivent savoir que nous ne ménagerons aucun effort pour les traquer et les combattre".





Outre les deux otages français, une citoyenne américaine et une ressortissante sud-coréenne ont également été libérées à l'issue de cette opération qui a également bénéficié du concours de l’opération Barkhane, des forces armées burkinabé et le soutien en renseignement américain, précise le chef d'état-major des Armées.