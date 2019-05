Bénin : les deux otages français libérés après une opération qui a coûté la vie à deux soldats des Forces spéciales

Depuis plus d'une semaine, on n'avait plus de nouvelles d'eux. Deux Français, Patrick Picque et Laurent Lassimouillas, avaient disparu le 1er mai dernier alors qu'ils visitaient le parc national de la Pendjari, situé dans nord du Bénin. Le corps de leur guide avait été retrouvé sans vie tandis que nos compatriotes demeuraient introuvables. Selon la famille de Patrick Picque, l'otage et son compagnon sont attendus à Paris, ce week-end.