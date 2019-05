Burkina Faso : que sait-on des deux otages français libérés par l'armée ?

Né à Marseille, Laurent Lassimouillas est professeur de piano à Longjumeau, dans l'Essonne. Ce chef d'orchestre dirige l'orchestre symphonique 2e et 3e cycles du conservatoire municipal Maurice Ravel d'Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne. Décrit comme "très sympathique" par son entourage, l'homme lettré, amoureux de la nature et des voyages exotiques est "très professionnel et très apprécié" par celles et ceux qui le croisent. "Il est brillant, très pro, pointu, très impliqué et très exigeant avec ses élèves", a-t-on indiqué à nos confrères du Parisien du côté du conservatoire d'Ozoir-la-Ferrière.





Engagé pour la cause des sourds et malentendants, "c'est quelqu'un qui donne sans compter", raconte à actuEssonne l'un de ses anciens élèves qui a appris pendant près de six ans le piano à ses côtés. "Je le connais depuis que j’ai 14-15 ans. Il est bienveillant et donne de nombreux conseils." Venu passer une dizaine de jours au Bénin, il était donc accompagné de Patrick Picque au moment de leur enlèvement dans le Pendjari, dernière étape de leur séjour. Né à Mortain, dans la Manche, ce dernier a grandi à Barenton, à une dizaine de kilomètres. Domicilié en région parisienne, il est créateur de bijoux.