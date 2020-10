"C'est l'horreur qui frappe l'école" : l'effroi de la communauté enseignante après l'attentat contre un prof d'histoire

REACTIONS - La communauté éducative exprime son émotion après l'assassinat d'un enseignant vendredi 16 octobre. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, reçoit les syndicats ce samedi.

"C’est l’horreur. C’est l’horreur qui frappe l’école". Quelques heures après l'assassinat d'un professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine (78), Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat SE-Unsa, a ainsi tenté de décrire le choc qui a, d'un coup, frappé toute la communauté enseignante, dénonçant ce "terrorisme qui a frappé la société à d’autres moments et d’autres lieux et qui, aujourd’hui, frappe l’école de la République qui travaille à éclairer les esprits, à la liberté d’expression". L'enseignant a ajouté : "Les professeurs du collège sont dévastés, tout comme les élèves et leurs familles. La communauté éducative en France est bouleversée. Cette violence insupportable n’a pas sa place à l’école, ni chez ceux qui la font vivre".

"Comprendre comment on peut finir décapité quand on est un enseignant au XXIe siècle"

Vendredi 16 octobre, aux alentours de 17h, un professeur a été décapité aux abords d'un collège de Conflans-Sainte-Honorine. Son agresseur a été abattu par les policiers. Le parquet national antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'enquête, ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, très ému, a appelé la nation à "faire bloc", quelques heures après l'assassinat, à la sortie du collège du Bois d'Aulne où travaillait la victime. "Un de nos concitoyens a été assassiné, aujourd'hui, parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire (...) Il n'y a pas de hasard si ce soir, c'est un enseignant que le terroriste a abattu, parce qu'il a voulu abattre la République dans ses valeurs, les Lumières", a-t-il poursuivi.

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a, lui, annoncé qu'il recevrait, ce samedi matin, des représentants du corps enseignant et des parents d’élèves, puis qu'il diffuserait un message vidéo "pour une réaction de solidarité absolue et de solidité de toute notre institution". La communauté éducative, dans son ensemble, oscille entre émotion et incrédulité. "Nous avons besoin de comprendre l'enchaînement des événements, comprendre comment on peut finir décapité quand on est un enseignant au XXIe siècle", a, par exemple, réagi Jean-Rémi Girard, président du Snalc, un syndicat du secondaire.

"La liberté d’expression doit rester un droit fondamental en France. La caricature est un genre que l’on étudie. L’école est le lieu de la construction de l’esprit critique", a, pour sa part, insisté Frédérique Rolet, secrétaire générale de l’organisation SNES-FSU, sur les ondes de Franceinfo. "Les enseignant-e-s doivent pouvoir aborder les différents sujets du programme en classe en utilisant les supports pédagogiques qui leur paraissent pertinents sans avoir à craindre des représailles", affirme de son côté Sud Education, qui "exprime son horreur face à cet assassinat et adresse ses pensées à ses proches, ses collègues, ses élèves, sa famille. Ce soir nous pleurons notre collègue et demandons que justice lui soit rendue".

Toute l'info sur Un professeur d'histoire décapité en région parisienne

Sur les réseaux sociaux, le hashtag #JeSuisProf a émergé parmi les plus actifs ces dernières heures, relayant hommages à la victime, expressions de tristesse, marques de solidarité et explosions de colère, depuis les quatre coins de la planète Le Snes-FSU appelle, lui, à une minute de silence ce samedi 17 octobre à 11h dans tous les établissements encore ouverts, en mémoire de la victime et en soutien à ses collègues, élèves et proches. Le syndicat écrit : "Face à ce drame, chacun devra se montrer à la hauteur, le SNES-FSU appelle chacun à s’abstenir de toute instrumentalisation et à respecter le deuil d’une communauté éducative meurtrie."