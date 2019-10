Ce qu'il faut savoir sur la radicalisation en entreprise

JT 20H - La radicalisation religieuse est un sujet tabou dans toutes les entreprises privées. Alors comment l'identifier ? Comment signaler un comportement radicalisé ? Et surtout, que faire ?

Plusieurs policiers, collègues de Mickaël Harpon, avaient tenté d'alerter leur hiérarchie sur sa radicalisation. Depuis 2014, un numéro vert de signalement "stop djihadisme", ouvert à tous, a été mis en place par le gouvernement. En quatre ans, près de 70 000 signalements ont été enregistrés, et 5 300 ont fait l'objet d'un suivi. Mais comment les choses se passent-elles concrètement dans les entreprises ?



