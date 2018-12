Chants, Marseillaise et "minute de bruit" : la réponse des Strasbourgeois après l'attentat

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche matin sur la place Kléber, la place emblématique du marché de Noël de Strasbourg où trône un sapin de Noël géant. A partir de 10h30, un hommage a été rendu aux victimes de l'attentat qui a frappé la capitale de l'Alsace mardi dernier, et a coûté la vie à quatre personnes. Depuis plusieurs jours déjà, la statue du général Kléber située au milieu de la place est devenue un mémorial improvisé où sont déposés bougies, fleurs et messages aux victimes.





La cérémonie, décidée et organisée par plusieurs associations de défense des droits de l'Homme, avait obtenu le soutien de la mairie et de la préfecture. C'est sur un air de violoncelle qu'un musicien alsacien a entamé les hommages, sur une petite scène installée pour l'occasion. Pendant une heure, chants, musique, discours et lectures de texte se sont enchaînées.