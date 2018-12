Cherif Chekatt était armé d'un revolver du XIXe siècle : "Ce n'est pas parce qu'une arme est ancienne qu'elle n'est pas dangereuse"

Fabriqué à 350.000 exemplaires par la Manufacture d'armes de Saint-Étienne, le revolver d'ordonnance modèle 1892 était l'arme de poing réglementaire de l'Armée française jusqu'à son remplacement par les pistolets semi-automatiques MAS 1935 et MAC 1950. Sur le plan technique, "c'est désuet", nous confie ce vendredi un armurier parisien, évoquant notamment "des munitions peu puissantes." Et de poursuivre : "c'est une arme qui était très utilisée à la veille de la Première guerre mondiale mais qui, déjà en 1914, était dépassée, alors que dans l'armée on avait une arme moderne encore utilisée aujourd'hui."





Si la provenance du pistolet de calibre 8 mm utilisé par Cherif Chekatt n'est pas encore connue, l'expert précise que "c'est une arme courante qui a été oubliée et conservée dans certaines familles où on la trouvait dans un tiroir de table de nuit." Fabriquée en acier, elle ne "s'use pas" et a donc traversé ainsi les générations. Mais contrairement à l'époque, où il était possible de se la procurer "en vente libre", l'arme de poing, "classée en catégorie B, nécessite bien sûr aujourd'hui une autorisation".