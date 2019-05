Cinq questions sur l’opération de libération des otages au Burkina Faso qui a coûté la vie à deux commandos Marine

Deux Français, dont on n’avait plus de nouvelles depuis le 1er mai, ont été retrouvés et libérés dans la nuit de jeudi à vendredi au Burkina Faso, à la faveur d’une opération de libération emmenée par les commandos Marine. Deux d’entre eux, le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello, sont tombés au combat. On revient sur cette"opération d'une très grande complexité" qui a également permis la libération d'une Américaine et une Sud-Coréenne.