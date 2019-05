Colis piégé à Lyon : ce que l'on sait de Hichem M.

Ce mardi 28 mai 2019, le principal suspect dans l'explosion d'engin artisanal à Lyon est toujours en garde à vue. Son profil est très intrigant à en croire les enquêteurs. Ils ont peu de certitude sur lui et ses motivations restent un mystère. Plus de détails en image.



