Colis piégé à Lyon : le déroulement de l'arrestation du suspect

Près de 110 enquêteurs ont été mobilisés depuis le vendredi 24 mai 2019 afin d'identifier et retrouver l'auteur présumé de l'attentat au colis piégé à Lyon. Ils ont d'abord analysé l'ADN et les trois empreintes digitales retrouvés sur l'explosif. Et au même moment, d'autres policiers ont décortiqué toutes les images de vidéosurveillance. Ce lundi 27 mai 2019, grâce au bornage du téléphone portable du suspect, lorsqu'il a pris le bus en direction du centre-ville de Lyon, les policiers l'attendaient à son arrêt.





