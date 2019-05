Colis piégé à Lyon : le suspect est passé aux aveux

Le suspect de l'attentat au colis piégé à Lyon, interpellé lundi 27 mai, est passé aux aveux ce mercredi 29 mai 2019. Il a reconnu avoir fabriqué, déposé et fait exploser ce colis piégé. Une question reste toutefois sans réponse : pourquoi cet attentat et pourquoi avoir visé cette boulangerie ? Plus de détails avec Georges Brenier, notre spécialiste police.



