Colis piégé à Lyon : un homme d'une trentaine d'années recherché

Notre journaliste Gaëlle Charnay a fait le point sur l'explosion d'un engin artisanal survenue à Lyon ce vendredi 24 mai 2019. D'après elle, c'est un homme qui circulait à vélo qui aurait déposé le colis piégé. Il serait âgé entre 30 et 35 ans, de type européen ou nord-africain. Il aurait été capté par l'une des dizaines de caméras de vidéosurveillance qui quadrillent le centre-ville.



